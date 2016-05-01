Вашингтон, 1 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. В Вашингтоне сошел с рельсов товарный поезд, который перевозил опасные химические вещества. Как передает НТВ, ЧП произошло в воскресенье, 1 мая, в районе станции Род-Айленд.

Army.mil Американские солдаты в химзащите

По предварительным данным, сошли с рельсов не менее 9 вагонов, при этом из некоторых контейнеров вытекает опасное химическое вещество.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют причины крушения поезда.

О пострадавших не сообщается.