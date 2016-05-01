Волхов, Ленинградская область, 1 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Один человек погиб при взрыве гранаты на остановке в Волховском районе Ленобласти.

Pierre-Félix So Граната

Трое жителей деревни Паша Волховского района Ленобласти в ходе распития алкогольных напитков подорвали ручную гранату. В результате произошедшего взрыва, один человек погиб. Об этом сегодня, 1 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 47-му региону.

Следственным отделом по городу Волхов следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится проверка по факту взрыва. По предварительной информации, ручная граната, в результате взрыва которой погиб человек, взорвалась на автобусной остановке. Точное число пострадавших еще не установлено.

В настоящее время, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По информации источника, погиб тот, в чьих руках и взорвалась граната. По одним данным пострадало двое, один из них тяжело. По другим, пострадало четыре человека, включая двух тяжелых. Пострадавших экстренно госпитализировали, их состояние пока неизвестно.