Каракас, 1 мая, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что менее, чем за сутки было собрано необходимое количество подписей для заявки на проведение референдума об отставке Николаса Мадуро. «У нас почти 2 миллиона подписей, нужно было 196 тысяч, огромное спасибо! Больше не требуется!», прокомментировал в Twitter Энрике Каприлес.

Rufino Uribe Флаг Венесуэлы

Организаторы импичмента на первом этапе должны предоставить в Национальный избирательный совет соответствующую заявку с подписями 1% имеющих право голоса венесуэльцев — порядка 200 тысяч человек. После соблюдения ряда необходимых процедур организаторам референдума нужно будет всего за несколько дней собрать подписи уже 20% избирателей, то есть примерно 4 млн человек, комментирует Информационное агентство ТАСС.

Очевидно, что с такими темпами сбора подписей проведение референдума неизбежно. В свою очередь Николас Мадуро заявил, что уходить с поста раньше окончания президентского срока не намерен. А что касается собранных подписей, то проверит на подлинность «все до одной», сообщало ранее TeleSUR.