Новосибирск, 1 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Первое мая в Новосибирске выдалось насыщенным, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Помимо официальных шествий демонстрантов по Красному проспекту и митинга на площади Ленина, в столице Сибири в День весны и труда прошло целых два молодежных карнавала — #Всешествие и Монстрация. Православные, в свою очередь, отметили Пасху Крестным ходом.

Анна Алябьева Первой на главной площади Новосибирска появилась колонна Федерации профсоюзов

Демонстрации

В 10 утра с разных сторон на площадь Ленина устремились колонны трудовых и творческих коллективов, политических партий и общественных организаций. Первой на главной площади Новосибирска появилась колонна Федерации профсоюзов, которая стартовала от Дома офицеров. За ней со стороны областного правительства показалось шествие, организованное региональным отделением «Единой России». Колонна ЛДПР пришла от площади им. Пименова. И завершила построение перед митингом колонна КПРФ, которую возглавил мэр города Анатолий Локоть. Присоединились к демонстрантам и представители регионального отделения «Справедливой России».

В 11 часов начался всеобщий митинг перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.

Говорили о наболевшем и нашумевшем — росте цен и низких зарплатах, пенсиях и стипендиях.

«Сегодня вся мировая общественность отмечает Международный День солидарности трудящихся. В нашей стране 1 мая — это Праздник весны и труда. Сегодня можно говорить о том, что это — Праздник весны, посмотрите какая хорошая погода. К сожалению, рост цен на товары первой необходимости и продукты питания опережают рост заработной платы, пенсий и стипендий, поэтому нам еще рано говорить о том, что это — Праздник труда. Но я уверен, что в ближайшее время мы все-таки дождемся, чтобы это был Праздник труда», — заявил на митинге председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области, депутат законодательного собрания региона Александр Козлов.

Власти напомнили об остановке в стране и мире.

«Новосибирск — город трудовой доблести. Имеет свои традиции солидарности. В годы войны в городе Новосибирске мы приютили многие предприятия, эвакуированные из европейской части Советского Союза. А в нынешние времена непростые Новосибирск встречал беженцев братского украинского народа. Поэтому сегодня с особым ударением мы шлем слова поддержки и солидарности братскому арабскому, сирийскому народу, который при поддержки российской армии бьет террористов, которые несут угрозу всему миру. Мы произносим слова солидарности нашим городам побратимам», — отметил в своем выступлении на трибуне перед демонстрантами Анатолий Локоть

Но не забыли выступающие и о том, что 1 мая — это, все же, праздник.

«Люди разных убеждений и возрастов собираются здесь, чтобы поделиться хорошим весенним настроением. Жителям Новосибирска, города трудовой славы, есть чем гордиться. Всего, чего достигли город и область — это ваши успехи», — подчеркнул председатель областного парламента Андрей Шимкив.

Изначально каждая из политических партий заявляла о тысячах участников в своей колонне — каждая из них ожидала от трех до пяти тысяч человек. Однако, в итоге на площади, по подсчетам корреспондента ИА REGNUM, собралось не более трех тысяч человек.

Новосибирская пенсионерка Галина Рахманова на демонстрацию и митинг выходит ежегодно. «Сердце подсказывает, что в этот день нужно быть вместе со всеми. А молодежь должна быть ответственнее. Они должны больше любить Родину. Если Родину они будут любить, тогда всегда со всеми людьми будут вместе», — отметила ИА REGNUM Галина Рахманова.

Семья Натальи Гадеевой пришла на митинг полным составом: папа, мама и два маленьких сына. Это для них уже семейная традиция. «Наш папа военный в отставке, ветеран боевых действий, на все мероприятия, касательно демонстраций, парада Победы, в обязательном порядке нас ведет. Это семейная традиция, которой уже 15 лет. Думаю, и другие семьи должны присоединяться к таким мероприятиям. Думаю, для этого нужно со школьной скамьи это детям прививать», — заявила ИА REGNUM Наталья Гадеева.

Через 45 минут, сразу после принятия резолюции, митинг объявили закрытым. Завершилось мероприятие гимном РФ.

Правда праздник в центре города этим не закончился. Горожан ожидали традиционная легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза В.А. Подневича, забег роллеров и концертно-игровая программа «ЦветоМай».

#Всешествие и Монстрация

Но, если демонстрация и митинг ничего нового не предвещали — все проходит по заранее спланированному сюжету и мало чем отличается от прошлых лет, то молодежное шествие, которое в этом году должно было состоятся в двух форматах — #Всешествие и Монстрация, привлекло внимание многих горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Новосибирске представители Монстрации оказались сговорчивее «Яблока»

Оба шествия должны были пройти по маршруту от театра Глобус до пл. Пименова. Причем и сбор, и начало движения были запланированы также на одно время — в 13:00 участники встречались, а в 14:00 должны были направиться к государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ).

Молодежь начала собираться примерно за час до начала, и разобрать, где кто, было невозможно. Монстранты ничем не отличались от всешественников: те же костюмы и плакаты, те же призывы и лозунги. Причем они, наверное, и сами, не понимали, как отличить друг друга. А зрители, которые пришли посмотреть на молодежное абсурдистское шествие и подавно. Хотя большинство из них пришло именно на Монстрацию, о Всешесствии многие и не слышали.

Арсений Тиунов пришел на Монстрацию со своим собственноручно нарисованным плакатом, на котором изображена игра, в которую мальчик любит играть. «Я прихожу не первый год на Монстрацию. Мне нравится. Правда некоторые плакаты бывают не очень-то и на детские темы», — отметил ИА REGNUM Арсений Тиунов.

Папа Арсения Антон Тиунов с сыном солидарен и полностью поддерживает стремление сына к такому самовыражению. «То, что в этом году произошло с согласование Монстрации — это ужасно. То, что сегодня происходит — хорошо, что хоть так, чем опять винтили в автозаки. Для меня Монстрация — способ самовыражения. Мы каждый год ходим с сыном. Сначала я ему плакаты рисовал, теперь он уже сам их рисует. Это для нас такое семейный праздник единения. Никто нас не сгоняет, мы сами приходим», — подчеркнул Антон Тиунов.

Нина Твиритина, которая в Новосибирск приехала из Томской области, считает, что запрещать молодежи выплескивать энергию — глупо. «Мы пришли просто на людей посмотреть. Я знаю историю Монстрации, запретов ее и тому подобное и считаю, что со стороны властей запрещать ее было как-то не умно. Потому что ничего плохого тут не было. Я смотрю, что много молодежи подросткового возраста, им нужно куда-то выплескивать свою креативную энергию. И пытаться это как-то формализовать или запретить, мне кажется, очень глупо», — сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Нина Твиритина.

Жительница Новосибирска Мария Хроненко даже и не знала о том, что в этом году организовано два молодежных шествия в одном месте, что ей нисколько не помешало насладиться веселой обстановкой и зарядиться положительными эмоциями. «С огромной радостью здесь присутствую. Какое-то ощущение молодости и свободы и веселья какого-то интеллектуального. Здесь вопрос какого-то молодежного объединения, свободы, бунта и самовыражения — и это кайфово. А запреты только подстегивают молодежь и повышают интерес к мероприятию. А молодежь у нас прекрасная и это видно сегодня», — заявила ИА REGNUM Мария Хроненко.

Организатор Монстрации художник Артем Лоскутов не понимает, зачем властям нужно было выделять денежные средства и привлекать организаторов для объединения людей в молодежное шествия, в то время как «все само прекрасно организовывается». «Им (властям) нужно просто не мешать и дать нам пространство. Я сейчас шел, Красный проспект перекрыт, и он пустой, там никого нет. Там прошел Крестный ход и всё. Там могли быть сейчас мы. Были опасения, что Всешествие попытается совсем все возглавить и сделать так, что все это организовано мэрией, то, что произошло с Бессмертным полком. Когда появились какие-то организаторы, которые перезахватили и сделали его обязаловкой, стали свозить людей автобусами и это все превратилось из хорошей истории в плохую историю. Посмотрим, может быть у них получится более абсурднее. Я видел то, что они уже раздают лозунги — это то, чего я ждал», — сказал ИА REGNUM Лоскутов.

Правду или нет говорил Лоскутов о «раздаче» лозунгов и плакатов, но, если в рядах Монстрации большинство было представлено молодежью, то в рядах Всешествия, на удивление, наблюдалось большое количество людей официальных, солидных и взрослых.

Изначально большинство пришедших к театру Глобус, присоединились к Монстрации. И это, несмотря на то, что организаторы Всешествия привлекли в свои ряды творческие коллективы и музыкальные городские группы.

По ходу же движения, как бы ни старались организаторы абсурдного карнавала, оба шествия сближались все теснее. И совсем уж практически слились воедино на подходе к площади Пименова.

Но, дабы показать масштабность Монстрации, Лоскутов провел свое шествие мимо Всешествия на ступеньки ГПНТБ. В итоге контраст нельзя было не заметить. Количество участников организованного мэрией мероприятия едва ли достигало 500 человек (хотя, по данным мэрии, во время движения их число достигало 2,5 тысяч человек), в то время, как монстрантов было в два или даже три раза больше — около 2 тысяч.

Лозунгом Монстрации в этом году стала фраза «Здесь вам не Москва!». Именно эту фразу исполняющий обязанности председателя комитета мэрии Новосибирска по взаимодействию с административными органами Сергей Полянский сказал организаторам Монстрации, когда сообщал об окончательном решении не согласовывать шествие как отдельное мероприятие на Красном проспекте. Напомним, в прошлом году лозунг был «Господи прости».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, несмотря на то, что в преддверии мероприятия, обстановка вокруг Монстрации была накалена и непонятна, само мероприятие прошло довольно спокойно и весело: никто никого провоцировать не собирался. Больше того, горожанам, вообще было неважно, кто и с кем спорил и что запрещал — они пришли отметить Праздник весны и труда по-молодежному. И, судя по счастливым и довольным лицам большинства, это им удалось.

Крестный ход

В рамках празднования Пасхи Новосибирская митрополия Русской православной церкви провела Крестный ход. Представители духовенства и горожане прошли от Вознесенского храма до Никольской часовни, там состоялся молебен, а потом православные отправились до собора Александра Невского.

Праздник продолжается

Стоит отметить, что сегодня праздничные гуляния, концерты и выступления проходят на всех городских площадках во всех районах Новосибирска.