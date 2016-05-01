Сочи, Краснодарский край, 1 мая, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал столкновение с болидом Даниила Квята на первом круге Гран-при России, которое вынудило немецкого гонщика сойти с дистанции.

Nick Webb Себастьян Феттель на болиде

«По-моему, всё предельно ясно, — цитирует Феттеля F1news.ru. — Я получил сильный удар. Сначала удалось избежать разворота, но затем я получил ещё один сильный удар, на этот раз машину развернуло и я не смог избежать столкновения с барьером».

При этом пилот команды «Феррари» добавил, что он лично ничего не мог сделать в данной ситуации.

«Если кто-то и должен с кем-то поговорить, то это Даниил со мной», — сказал Феттель, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, пилот команды «Ред Булл» Квят на первом круге гонки в Сочи несколько раз врезался в болид Феттеля, после чего немец выбыл из гонки.

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