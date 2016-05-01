Киев, 1 мая, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк впервые после своей отставки появился на публике в Киеве. Об этом свидетельствует несколько фотографий, размещенные украинским политиком на его странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсений Яценюк на Пасху

На снимках лидер партии «Народный фронт» в окружении своей семьи несет праздничную пасхальную корзину.

«Большой христианский праздник Воскресения Христа мы всегда празднуем всей семьей, — такой подписью экс-премьер-министр Украины снабдил свои фото. — И в этом году в Киев приехали родители, мы собрались всей семьей. Поздравляю все украинские семьи и всю Украину с Пасхой. Дай нам Бог мира, здоровья и счастья».

27 апреля ряд украинских СМИ сообщил, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк после отставки исчез из поля зрения средств массовой информации и своих сопартийцев. Якобы соратники Яценюка по «Народному фронту» видели своего лидера последний раз в день отставки.

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