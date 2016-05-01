Брюссель, 1 мая, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) не готовы вводить новые «ограничительные меры» против Российской Федерации (РФ). Об этом заявила сопредседатель фракции зеленых в Европарламенте Ребекка Хармс в интервью ЛІГА.net.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево-jsk

По словам евродепутата, если страны Европы смогут сохранить действующие санкции против Москвы, то у «нас будут инструменты давления по отношению к России ‑ и это будет хорошо».

При этом Хармс добавила, что во многих европейских государствах существует оппозиция введению новых «ограничительных мер» против РФ.

«В Германии социал-демократы, которые входят в правящую коалицию, готовы нормализировать отношения с РФ», — добавила евродепутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и страны ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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