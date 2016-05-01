Воронеж, 1 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. 15 тысяч человек вышли на праздничную демонстрацию в Воронеже 1 мая — в праздник Весны и Труда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Демонстрации прошли также во всех районах области.

Фото управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

В Воронеже во главе демонстрации встал губернатор Алексей Гордеев, в шествии приняли участие трудовые коллективы, профсоюзный актив, члены политических партий и общественных движений, представители органов власти.

Колонны, в сопровождении духовых оркестров, прошли от площади Ленина, по проспекту Революции до площади Никитина, где состоялся праздничный митинг. Участников демонстрации со сцены поздравил глава региона.