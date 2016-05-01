Газиантеп, Турция, 1 мая, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Число жертв теракта в турецком городе Газиантеп возросло до двух человек, 23 человека получили ранения. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал RT.

Brett Neilson Взрыв

Напомним, сегодня утром в Газиантепе, расположенном на юго-востоке Турции, рядом с полицейским участком взорвался заминированный автомобиль. После взрыва полицейские вступили в перестрелку с неизвестными боевиками. Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна террористическая организация.

По последним данным в результате теракта погибли два человека. Ранения получили 23 человека. Среди пострадавших — девять сотрудников полиции.