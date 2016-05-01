Варшава, 1 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Колонная байкеров из мотоклуба «Ночные волки», которая совершает пробег Москва-Берлин в преддверии Дня Победы попыталась пересечь белорусско-польскую границу. Польские пограничники, как и в прошлом году не пропустили российских байкеров. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам глава крупнейшего польского объединения мотоциклистов «Катынский рейд» Виктор Венгжин.

Pierce Martin Байкер

Он рассказал, что когда колонна российских байкеров прибыла на польскую границу, то была задержана пограничниками. «Мы ждем официальную информацию погранслужбы с объяснениями. Их держали несколько часов, что-то проверяли», — рассказал Венгжин, который должен был встретить российских байкеров.

Уточняется, что польскую границу пытались пересечь семь участников мотопробега на пяти мотоциклах и двух автомобилях. Среди них были четверо граждан Германии, двое граждан Словакии и одна российская гражданка, не имеющая отношения к «Ночных волкам».

Несмотря на то, что у байкеров были паспорта евросоюзных стран, в Польшу их не пустили.

Остальные участники мотопробега, поняв, что границу им не пересечь, направились обратно, в глубь территории Белоруссии.