Великий Новгород, 1 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на праздничное первомайское шествие вышли более пяти тысяч человек — представители профсоюзных организаций, органов власти, крупных учреждений и предприятий города, различных политических партий, а также студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, возглавили шествие городской духовой оркестр и колонны профсоюзов, замыкали — байкеры.

Ольга Ларина. ИА REGNUM Первомайское шествие в Великом Новгороде 1 мая 2016 года

Руководители области и города — губернатор Новгородской области Сергей Митин, спикер Новгородской областной думы Елена Писарева, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев — проследовали в отдельной колонне, после профсоюзов. Демонстрация прошла по улице Газон к площади Победы-Софийской, где председатель Новгородской областной федерации профсоюзов Василий Федосов поздравил новгородцев с Праздником весны и труда, а митрополит Новгородский и Старорусский Лев — с Пасхой Христовой, которая в этом году пришлась на 1 мая. После поздравлений на площади началась концертная программа, а также состоялось открытие очередного летнего сезона Профсоюзного фестивального движения творческой молодёжи.

Отметим, что в городском праздничном шествии приняли участие представители «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», «Справедливой России», Национально-освободительного движения, при этом коммунистическая оппозиция отпраздновала Первомай отдельно. Региональное отделение партии «Коммунисты России» провело серию одиночных пикетов с требованием возвращения Воскресенскому бульвару в Великом Новгороде прежнего названия — проспект Карла Маркса (он был переименован, несмотря на протесты общественности, в 2011 году — прим. ИА REGNUM ). Региональное отделение КПРФ ещё до общегородского шествия провело свою демонстрацию, после чего у памятника Ленину на площади Победы-Софийской состоялся протестный митинг. По данным МВД, в нём приняли участие 200 человек. Среди лозунгов собравшихся были «Не плати за ХАПремонт!», «Нашу пенсию — правительству!», «Губернатора Митина — в отставку!». Новгородские коммунисты приняли резолюцию, к которой также потребовали отставки правительства, возвращения прямых выборов глав муниципалитетов и депутатов районных дум, принятия закона о детях войны и отмены «поборов» в региональный фонд капремонта многоквартирных домов. К акции КПРФ примкнули представители «Другой России».

В целом, первомайские мероприятия прошли в Великом Новгороде без происшествий. По предварительным данным, они собрали более пяти тысяч человек.