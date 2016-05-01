МЧС направляет второй пожарный вертолет на Валаам для тушения пожара
Посёлок Валаам, Карелия, 1 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. МЧС России направляет второй пожарный вертолет Ка-32 для тушения пожара на острове Валаам в Ладожском озере. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Северо-Западного регионального центра МЧС России.
Напомним, сегодня утром на острове Валаам загорелась двухэтажная гостиница «Зимняя гостиница». По предварительным данным пожар произошел на втором этаже.
Местные пожарные службы и волонтеры не справляются с тушением пожара. Им на помощь прибыли дополнительные пожарные расчеты из Карелии на катерах. Из Санкт-Петербурга прибыл пожарный вертолет.
Теперь МЧС отправляет второй пожарный вертолет Ка-32, оборудованный специальным водосливным устройством. Такие вертолеты могут бросить на очаг пожара 5 тонн воды.
О пострадавших при пожаре не сообщается.