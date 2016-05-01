Посёлок Валаам, Карелия, 1 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. МЧС России направляет второй пожарный вертолет Ка-32 для тушения пожара на острове Валаам в Ладожском озере. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Северо-Западного регионального центра МЧС России.

mchs.gov.ru Пожарный вертолёт МЧС России

Напомним, сегодня утром на острове Валаам загорелась двухэтажная гостиница «Зимняя гостиница». По предварительным данным пожар произошел на втором этаже.

Местные пожарные службы и волонтеры не справляются с тушением пожара. Им на помощь прибыли дополнительные пожарные расчеты из Карелии на катерах. Из Санкт-Петербурга прибыл пожарный вертолет.

Теперь МЧС отправляет второй пожарный вертолет Ка-32, оборудованный специальным водосливным устройством. Такие вертолеты могут бросить на очаг пожара 5 тонн воды.

О пострадавших при пожаре не сообщается.