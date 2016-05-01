Уфа, 1 мая, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» сыграл в ничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Игра прошла сегодня, 1 мая, в Уфе и завершилась со счетом 1:1.

rubin-kazan.ru Матч «Рубин» — «Уфа»

Уфимцы забили мяч на 21-й минуте. Отличился Дмитрий Сысуев. У казанцев забил Магомед Оздоев на 43-й минуте.

На 63-й минуте судья удалил с поля защитника «Рубина» Руслана Камболова, который получил вторую желтую карточку. Но «Уфа» не смогла реализовать численное преимущество.

Таким образом, «Рубин» остается на девятой строчки таблицы РФПЛ с 31 очком после 26 игр. «Уфа» — на 13-й строчке с 24 очками после 26 матчей.