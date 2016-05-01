Оренбург, 1 мая, 2016, 15:02 — ИА Регнум. В Оренбурге в мероприятиях, посвященных празднику Весны и Труда, приняли участие трудовые коллективы, руководители предприятий, студенчество, первые лица города и области. В демонстрации приняло участие 3,5 тысяч человек. Стоит отметить, что профсоюзы ожидали около 2,5 тыс. участников, принимая во внимание, что 1 мая совпадает два праздника: государственный (Первомай) и религиозный (Пасха), передает корреспондент ИА REGNUM.

Демонстрация в честь Первомая в Оренбурге

В 2016 году профсоюзы провели свои акции под девизом «Да — росту зарплат и пенсий! Нет — росту налогов и цен!». Организатором массовой акции традиционно выступила Федерация профсоюзов Оренбуржья.

С красочными транспарантами, флагами и плакатами многочисленная колонна под торжественный марш в исполнении духового оркестра прошла от улицы Советской до Пушкинского бульвара, на котором состоялся небольшой митинг.

«В этот день мы славим человека труда, отличников учебы и передовиков производства, трудовые династии, говорим о нуждах трудовых коллективов», — отметил лидер профсоюзного движения Оренбуржья Ярослав Чирков. По егословам, сегодня солидарность — это главное и обязательное условие для решения любых социально-трудовых проблем.

«Мы надеемся на понимание и поддержку со стороны власти и работодателей. Тяжёлые времена разумнее переживать вместе!!! Пришла пора объединить усилия общественных организаций, политических партий, всех слоёв общества ради будущего России, ради интересов наших граждан. У нас одна Россия, один народ, должны быть одни цели и одно будущее», — сказал он.

Добавим, в Оренбургской области митинги в честь Первомая прошли в 13 муниципальных образованиях. Профсоюзы региона получили благословение митрополита Оренбургского и Саракташского на проведения праздничных мероприятий в честь праздника Весны и Труда