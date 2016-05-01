Новосибирск, 1 мая, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В Новосибирске состоялась абсурдистская молодежная карнавальная акция под названием «Монстрация». Об этом сегодня, 1 мая, сообщают местные СМИ.

Andrey Marshak Монстрация

Организатор акции Артем Лоскутов заявил, что в акции приняли участие порядка двух тысяч человек. «Конечно, меньше, чем в предыдущие годы, но, думаю, около 2 тысяч человек было», — сказал он.

Сперва мэрия Новосибирска не согласовывала «Монстрацию», но затем организаторам и властям удалось найти компромисс. «Монстрацию» объединили с молодежным «Всешествием».

«Монстранты» выстроились в отдельную колонну и, сохраняя дистанцию прошли по улицам города. Главным лозунгом «Монстрантов» был — «Здесь вам не Москва».

По словам Лоскутова, эту фразу сказал организаторам «Монстрации» представитель мэрии, когда в очередной раз отказался согласовывать акцию.

Никакого смысла «Монстрация» в себе не несет. Напротив, «монстранты» всячески подчеркивают свою бессмысленность. Лозунги на акции были похожи на прошлогодние: «Просто будь совой», «Клонируй бобров» и так далее.

Шествие прошло от театра «Глобус» до Государственной публичной научно-технической библиотеки. Акция прошла без инцидентов.