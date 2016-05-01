Калуга, 1 мая, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов и телеведущий Дмитрий Дибров в ночь на 1 мая приняли участие в Пасхальном богослужении, которое, в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги, провел митрополит Калужский и Боровский Климент. Владыка Климент благословил Павла Астахова и Дмитрия Диброва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kaluganews.ru Павел Астахов и Дмитрий Дибров приняли участие в Пасхальном богослужении

Детский омбудсмен России также принял участие и в Крестном ходе, ставшем частью церковного празднования. Вместе с гостями из Москвы, на богослужении находилась Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области Ольга Копышенкова.

Перед пасхальной заутреней глава Калужской митрополии Климент вознес молитву о мире на Украине. Пасхальное Евангелие читалось на пяти языках. Чтение на греческом и английском начал владыка Климент. Затем оно продолжилось на латыни, русском и старославянском языках.