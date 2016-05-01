Ульяновск, 1 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. МЧС РФ готов заказать в Ульяновской области сборку шести самолетов ИЛ-76 новой модификации для использования их на международных перевозках. Планируется, что производство самолетов будет осуществлять АО «Авиастар — СП».

Aleksander Markin Ил-76

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующие договоренности были достигнуты в рамках рабочей встречи министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова с врио губернатора Сергем Морозовым и руководителями предприятий ульяновского авиационного кластера.

«К 30 ноября мы должны подготовить весь пакет документов по поставке в МЧС России новых самолетов ИЛ-76, которые должны пройти весь цикл оформления и сертификации для использования их в международном воздушном пространстве. С одной стороны, это позволит МЧС России получить новую современную комплексную тяжелую авиацию на базе самолета Ил-76, а с другой стороны, создаст экспортный потенциал для нашей авиационной промышленности и обеспечит конкуренцию на международном рынке в этом сегменте авиации», — заявил Пучков.

«Логично, когда на замену старым самолетам придут новые российские грузовики, суперсовременные, супероснащенные, с новой авионикой, новыми двигателями, изготовленные из новых российских материалов и по новым технологиям», — отметил министр.

По его словам, принято решение о проведении ремонта, технического обслуживания и поддержания летной годности авиации МЧС России в Ульяновске. На базе Ульяновского высшего училища гражданской авиации будет вестись переподготовка летчиков ведомства.

В свою очередь Сергей Морозов отметил важность принятых решений в развитии авиационного кластера в Ульяновской области.

«Это даст новый импульс развитию нашего авиазавода, потому что предприятие начнёт производить совершенно новые машины, которые будут соответствовать самым высоким техническим требованиям и благодаря этому смогут работать на международном рынке. Считаю это серьезным шагом в продвижении имиджа Ульяновской области как авиационной столицы нашей страны», — прокомментировал глава региона.