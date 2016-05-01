Ереван, 1 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Армянские стороны не против поэтапного решения, при котором Азербайджан в первую очередь признает Нагорно-Карабахскую Республику, возвращает оккупированные территории Карабаха и начинает с НКР переговоры по уточнению границ, — заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя заявление главы МИД Азербайджана относительно поэтапного решения нагорно-карабахской проблемы.

Photolure Шаварш Кочарян

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров 29 апреля заявил о заинтересованности Баку в том плане урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который сегодня предлагает Россия.

«Выдвижение Россией предложений интересно и для нас. Нам предлагают поэтапное решение конфликта. С точки зрения безопасности важно, чтобы армянские войска были отозваны назад. Они также должны покинуть оккупированные азербайджанские земли», — приводит слова министра «Интерфакс».

Также он обратил внимание журналистов на то, что работа России в этом направлении сравнима с айсбергом. «Видна лишь верхушка, но никто не знает, что под водой», — пояснил Эльмар Мамедъяров.