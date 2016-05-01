Архангельск, 1 мая, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Архангельске сегодня состоялась первомайская демонстрация. В праздничном шествии приняли участие около 4 тысяч человек. Это представители профсоюзных организаций региона, трудовые коллективы, молодежные объединения, политические партии и простые горожане. После шествия состоялся митинг-концерт, основная тема которого — «Даешь ежегодную индексацию заработной платы!», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Первомай в Архангельске

«Наше главное требование — «Даешь ежегодную индексацию заработной платы!» Наверное, каждый из вас ощутил на себе и своей семье, что огромными темпами растёт инфляция, жизнь дорожает, и на заработанные честным трудом деньги сегодня можно позволить себе гораздо меньше. Предпринимаются попытки отказа от социальных достижений последнего десятилетия. Не индексируется зарплата бюджетников, снижаются расходы на детскую оздоровительную кампанию, не повышаются установленные Правительством РФ размеры пособия по безработице. В таких условиях мы не должны молчать и соглашаться с ухудшением нашей жизни! Мы требуем обеспечить безусловное исполнение 3-х стороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и Правительством области!», — заявила на митинге председатель областной федерации профсоюзов Алла Сафонова.

Поздравляя северян с праздником, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что Первомай — это праздник, который собирает под свои знамена неравнодушных людей.

«Сегодня перед Архангельской областью стоят новые, иногда очень сложные, задачи. Только вместе мы сможем преодолеть трудности и достичь новых рубежей. Область развивается. Мы ищем новые подходы и новые решения во всех сферах, в том числе — в вопросах заработной платы, в социальных проектах. Уверен, это найдёт поддержку в сердцах и делах земляков!», — сказал Игорь Орлов.

Завершился праздник выступлением популярного в Архангельской области ВИА «Зеркало».