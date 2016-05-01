Лондон, 1 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Авиакомпания British Airways прокомментировала ситуацию со своим пассажирским самолетом в воздушном пространстве Венгрии. Соответствующее заявление сделала пресс-служба British Airways, сообщают британские СМИ сегодня, 1 мая.

FotoNoir Самолёт Boeing компании British Airlines

Напомним, пассажирский Boeing авиакомпании British Airways выполнял рейс из Объединенных Арабских эмиратов в Великобританию. Согласно международным правилам, при пересечении границы воздушного пространства страны, экипаж самолета должен выходить на связь с местным диспетчером.

Однако, когда Boeing вошел в воздушное пространство Венгрии, экипаж на связь не вышел. Венгерские ВВС по тревоге подняли два истребителя на перехват неизвестного воздушного судна.

Но этого не потребовалось, так как связь с Boeing была быстро восстановлена. Венгерские истребители вернулись на базу.

В British Airways заявили: «контакт с авиадиспетчерской службой был восстановлен быстро и самолет безопасно приземлился в аэропорту Хитроу».