Севастополь, 1 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Из-за празднования Пасхи в праздничном шествии, посвященном празднику Весны и Труда прошли около пяти тысяч человек — в семь раз меньше обычного. Шествие заняло всего 15 минут, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первомайское шествие в Севастополе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти города, совместно с руководством Республики Крым отказались от проведения официальных мероприятий по празднованию Первомая, совпавшего с православной Пасхой.

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло ночью присутствовал на пасхальной службе во Владимирском кафедральном соборе в «Херсонесе Таврическом», а утром 1 мая принял участие в праздничном шествии. «Замечательно, что люди вышли на первомайскую демонстрацию, несмотря на то, что многие, возможно, отстояли всенощную», — заявил Меняйло после демонстрации.

В колоннах на площади Нахимова прошли госслужащие, представители трудовых коллективов городских предприятий, Общероссийского Народного фронта (ОНФ), профсоюзных организаций города и военнослужащих РФ, члены общественных организаций и региональных отделений партий. Демонстранты несли в руках лозунги: «Да — росту зарплат и пенсий! Нет — росту налогов и цен!» требовали удвоения зарплат, адекватных росту цен, бесплатной медицины и асфальтирования дорог.

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Самой многочисленной была группа демонстрантов местного отделения КПРФ, от ЛДПР приняли участие всего около 20 человек. Также были представлены экзотические движения анархистов и Красной гвардии Спартака». Всего, по данным УМВД, в первомайском шествии на площади Нахимова приняли участие около пяти тысяч человек.

«У наших властей семь пятниц на неделе, — заявил ИА REGNUM лидер севастопольского КПРФ Василий Пархоменко. — они в последний день решили выскочить: Меняйло с чиновниками вышел на демонстрацию. Понял, что нельзя стоять в стороне от народа и не слыша протестов. Потому то народ, с моей точки зрения, сейчас доведен до крайности».