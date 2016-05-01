Санкт-Петербург, 1 мая, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Первомайское шествие профсоюзов и различных политических сил завершилось в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. Празднование Первомая не обошлось без ряда эксцессов. Более десяти человек были задержаны полицией за несогласованные акции в центре города.

Первомайская демонстрация у Путиловского завода. Борис Кустодиев. 1906

На Дворцовой площади, где собрались активисты Ленинградской федерации профсоюзов, сторонники «Единой России» и ОНФ, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поприветствовал горожан со сцены.

«Мы преодолели трудности, с которыми сталкивались два последних года. Промышленность и экономика города растет, а значит растет городской бюджет. У нас огромный потенциал», — заявил градоначальник, отметив, что в этом году в городе зарегистрирован абсолютный рекорд по числу работающих граждан — 3 миллиона 256 тысяч человек. «У нас огромное количество людей труда, которыми мы гордимся», — сказал Георгий Полтавченко.

Затем он обратился к пришедшим на Дворцовую площадь со словами «Христос Воскресе», публика хором ответила: «Воистину воскресе» — в этом году 1 мая совпало с православной Пасхой.

Дворцовая площадь была заполнена людьми почти целиком, но более 10 тысяч человек разошлись после выступления Полтавченко примерно за 15 минут. На Исаакиевской же площади еще продолжаются митинги КПРФ и ЛДПР. Там также присутствуют и представители националистических сил, звучат радикальные лозунги.

В ходе мероприятий в центре города не обошлось без инцидентов: по данным группы «Помощь задержанным в Питере», около 11 человек были задержаны полицией, среди них ЛГБТ-активисты и представитель «Демократического Петербурга» — ранее коалиции в Смольном не согласовали шествие по Невскому проспекту. В итоге несколько оппозиционеров вышли с несогласованной символикой к БКЗ «Октябрьский» еще до начала основного шествия, но они не пытались пробиться на Невский и были рассеяны ОМОНом.

Кроме того, несколько участников движения «Весна» появились на Дворцовой площади, а активисты партии «ПАРНАС» сумели запустить в небо квадрокоптер с собственным флагом, в результате чего у них возник конфликт с членами «Молодой гвардии «Единой России». По некоторым данным, задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Также есть информация о задержании еще шести ЛГБТ-активистов у Исаакиевского собора за несанкционированную попытку развернуть флаг.