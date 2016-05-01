Вашингтон, 1 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол осторожно предположил, что мировые цены на нефть, скорее всего, достигли дна. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал RT.

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Бирол считает, что нынешний рост мировых цен на нефть обусловлен тем, что цены на черное золото наконец достигли дна. Что касается дальнейшего поведения цен, то предсказать что-либо довольно сложно. Все будет зависеть от состояния мировой экономики, считает глава МЭА.

Также Бирол считает, что в 2016 году мировой спрос на нефть увеличится на 1 млн баррелей в сутки. При этом добыча в странах ОПЕК за год снизится на 700 тысяч баррелей в сутки.