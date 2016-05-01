Гавана, 1 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Евгений Макаров прибыл вместе с делегацией в Гавану, чтобы принять участие в торжествах по случаю 1 мая. В интервью Prensa Latina Евгений Макаров заявил, что очень рад принять участие вместе с кубинскими трудящимися в демонстрации на площади Революции. Кроме этого, программа поездки Макарова на Кубу включает встречи с общественными организациями и с руководством Центрального профсоюза трудящихся Кубы, сообщает Prensa Latina.

Anja Disseldorp Куба. Площадь Революции

Отметим, что 1 мая — это государственный праздник на Кубе. В этом году демонстранты пройдут под лозунгами поддержки решений недавно прошедшего Седьмого съезда Компартии Кубы. И будут чествовать лидера кубинской революции Фиделя Кастро, которому в этом году исполняет девяносто лет.