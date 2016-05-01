Газиантеп, Турция, 1 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В результате взрыва заминированного автомобиля в турецком городе Газинатеп погиб один человек, ещё 13 пострадали. Об этом сегодня, 1 мая, сообщают турецкие СМИ.

Michael Deal Взрыв

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в рядом с полицейским участком в городе Газиантеп на юго-востоке Турции прогремел взрыв. После взрыва заминированного автомобиля произошла перестрелка между неизвестными боевиками и сотрудниками полиции.

Район инцидента был оцеплен полицией. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

По данным губернатора Газиантепа Али Йерклика в результате взрыва и перестрелки погиб один человек, ещё 13 получили ранения, в том числе девять сотрудников полиции.