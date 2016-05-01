Калуга, 1 мая, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Калужской области приняли закон, который позволит привлекать частные инвестиции в процесс реставрации объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Этому способствовала критика властей активистами Общероссийского народного фронта, сообщает 1 мая ИА REGNUM.

rus-dor.blogspot.ru Церковь Параскевы (Пятницы) в Мосальске Калужской области

Новый региональный закон предполагает возможность для инвесторов получения исторического объекта в аренду по льготной ставке с обязанностью его восстановления. Ранее льготную аренду возможно было осуществлять лишь на уровне субъекта федерации, хотя именно муниципальные культурные объекты в Калужской области более всего нуждаются в восстановлении.

Закон также оговаривает необходимость договоренности между инвесторами и властями о том, что именно будет располагаться в восстановленном памятнике культуры. В договоре аренды будут прописываться все условия, нарушения которых могут повлечь расторжение документа.

«До настоящего времени, к сожалению, отсутствовало должное внимание к сохранению объектов культурного наследия — особенно жилым и расселенным памятникам архитектуры. Ряд таких объектов, в том числе в Калуге, в силу отсутствия необходимых средств находится в печальном запущенном состоянии. Надеемся, что с принятием данного закона инвесторы устремят свои взоры на памятники архитектуры. Это должно стать выгодным и полезным для всех: и для предпринимателей, и для жителей города, для которых будет сохраняться историческая среда», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин.

Кстати, к вопросам реставрации памятников архитектуры калужские «фронтовики» за последние полтора года не раз привлекали внимание властей.

Так, в 2015 году в Калуге состоялось заседание клуба «Народный эксперт» с участием руководителя Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николая Николаева, на котором обсуждались вопросы сохранения многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.