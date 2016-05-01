Барнаул, 1 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Алтайский край изменяет аппарат управления

Александра Черданцева Первомай в Барнауле

В администрации Алтайского края произойдут очередные изменения, связанные с оптимизацией ряда управлений. Реформы, по всей видимости, имеют отношение к процессу создания регионального правительства, — об этом 29 апреля пишет ИА «Банкфакс».

В частности речь идет о передаче Управлению по физической культуре и спорту функций и полномочий Главобразования в сфере молодежной политики. Предполагается переименовать спортивное ведомство в Управление спорта и молодежной политики Алтайского края.

Вторым изменением станет делегирование Главобразованию функций и полномочий Главного управления экономики и инвестиций в сфере научной деятельности, — информирует «Банкфакс». По данным этого информагентства, вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 июля 2016 года.

Кто богаче

Газета «Аргументы и факты» (Алтайский край) 28 апреля опубликовала обзор по отчетам доходов за 2015 год алтайский депутатов Госдумы и региональных парламентариев.

Выяснилось, что в начале этого созыва Николай Герасименко с супругой на двоих имели квартиру в 75 кв. м., из «движимости» известный борец с курением имел «Лексус RХ 400». Теперь он пересел на «Лексус RХ 450», а у его супруги есть собственная квартира в 128 кв.

У Неверова было только машиноместо, теперь он обладатель двух земельных участков под дачное строительство, один из которых в 2493 кв. м. С «Лексуса GS450H» он пересел на отечественный внедорожник «Бронто». У его супруги вместо двух квартир задекларирован участок под дачное строительство (2484 кв.м.), гостевой дом, а также доли ещё в одном участке, доме и топочной.

За время шестого созыва Терентьев поменял квартиру в 337 кв. м. на меньшую (80 кв.м.) и «потерял» две приличных иномарки. У его супруги был один земельный участок в 1200 кв. м. и три жилых дома, теперь есть ещё два надела и ещё один домик, а два «Ленд Ровера» разных модицикаций она «поменяла» на один — «Дискавери 4».

За Семёновым осталась квартира в 53 «квадрата»; чуть меньшей площади жилого дома и участка более трёх тысяч кв.м. больше на нём нет. У его не первый год бездоходной супруги по-прежнему есть четыре объекта недвижимости, а к автомобилю «Субару Трибека» добавился «Субару Импреза».

У коммуниста Юрченко за время думской работы появилась квартира в 57 кв. м., а вот машина всё та же — отечественная «шестёрка».

У супругов Заполевых ни недвижимости не прибавилось, ни машин не появилось. Александр Прокопьев тоже в этом смысле не разбогател (хотя и на момент избрания в ГД у него было 10 недвижимых объектов, в т. ч. пять квартир), — отмечают в «АиФ».

Краевым законодателям доходы старших коллег могут только сниться, — иронизируют в редакции «АиФ». Они отмечают, что в тройку самых доходных депутатов Алтайского заксобрания в 2015 году, помимо Мастинина, вошли Василий Куц (22 млн 637 тыс.) и Юрий Матвейко (11 млн 452 тыс.).

«Более шести миллионов задекларировали Александр Дёмин, Всеволод Кондратьев, Вадим Смагин, Альберт Лунёв. От 2 до 4,5 млн рублей показал 21 депутат, в т.ч. Иван Лоор, спикер АКЗС, и Андрей Осипов, его заместитель», — говорится в сообщении «АиФ».

Десятки миллионов на сельские дороги

На строительство и ремонт дорог, ведущих от сети автомобильных трасс общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Алтайский край получит 196 млн рублей. Об этом со ссылкой на сайт правительства 28 апреля сообщает ИА «ПолитСибРу».

Согласно соответствующему распоряжению, самую большую субсидию получит Омская область — 299 млн рублей, следом идет Алтайский край — 196 млн рублей, в Республику Бурятия отправят 176 млн рублей, 84 млн рублей выделили Иркутской области, Новосибирская область получит 60 млн рублей, Забайкальский край — 40 млн рублей, Кемеровская область — 18 млн рублей и Республика Хакасия — 3 млн рублей.

Цинковые гробы на свалке в Бийске

На одной из улиц Бийска горожане обнаружили два цинковых гроба, выброшенных на свалку, — об этой неприятной находке 29 апреля сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай». Поясняется, что гробы, очевидно, использовали для транспортировки тел.

Правоохранители предполагают, что родственники, получившие тела своих близких в этих «оболочках», вскрыли их и похоронили покойников в обычных гробах, а от этих избавились таким безобразным способом. Полиция пытается установить, кому предназначался данный груз.

Сколько стоит еда

Редакция сайта ИД «Алтапресс» 30 апреля подготовила подборку «Сравнение цен на пасхальные товары в барнаульских магазинах».

Корреспондент издательства побывал в нескольких продуктовых магазинах крупных торговых сетей и выяснил цены на товары. Для сравнения были выбраны следующие позиции: яйцо куриное, кагор, пасхальный кулич, а также наборы для украшения яиц». — поясняет редакция ИД «Алтапресс».

Оказалось, что «Магните» можно сэкономить на курином яйце — десяток категории С0 по акции стоит 53 рубля. «Холидей» радует своих покупателей самыми доступными куличами: стограммовый кулич можно купить за 22 рубля. Покупатели «Мария-Ра» смогут приобрести кагор по самой доступной цене — нижний предел всего 84,9 рубля. В недавно открывшейся «Ленте» тоже низкие цены на куличи — от 60 рублей за 500-граммовое изделие. Однако кагора там нет, — отмечают журналисты. В «Бахетле» дороже, чем в прочих магазинах, стоит куриное яйцо.

Загнать в уголь

«Углеродный налог» в 15 долларов за тонну обойдется отопительной системе региона в круглую сумму, — об этом говорится в статье «Загнать в уголь: что ждет Алтайский край после введения «углеродного налога»?», опубликованной редакцией ИА «ПолитСибРу» 28 апреля.

«Для Алтайского края уголь — это в первую очередь тепло и одна из главных статей «импорта». По данным на 2014 год, которые к этому дню существенно не изменились, доля угля в общем потреблении топлива электростанциями и котельными составляет 78%. 9,9% — это газ, остальное — мазут и прочие виды. Если брать только котельные, которые отапливают преобладающие сельские территории, то уголь занимает 58%. А значит, во-первых, перестраивать алтайскую энергетику придется не один десяток лет», — приводит довод корреспондент Василий Морозов.

Редакция опубликовала также мнение, которое по этой проблеме высказал алтайский эколог профессор Михаил Шишин.

«От угля никто никогда не откажется. Но уже сейчас можно заниматься сокращением выбросов. На определенном этапе все равно будут требовать отчитываться, делает компания что-то для снижения выделения углерода или нет. К тому же можно без больших вложений сокращать СО2. Например, в Польше в каменный уголь стали подмешивать древесный: он дает больше тепла и от его сжигания выбросов углерода меньше. Древесного угля можно получать миллионы тонн. Впрочем, он значительно дороже», — говорит эколог.

Алтайские «чернобыльцы»

Корреспонденты программы «Вести-Алтай» к 30-летию Чернобыльской трагедии подготовили видеосюжет об алтайских ликвидаторах аварии на ЧАЭС.

«Всего в Припяти в 1986 году работало более 2,5 тысяч человек из Алтайского края. 770 человек уже нет в живых», — отмечают журналисты.

«Первое впечатление: пустота. Ездили в город Припять, видели накрытые столы в ресторанах, в садики заходили», — вспоминает Владимир Чуфистов.

«Уезжали здоровыми, приехали больными. Столько друзей ушло, а они здоровые, слабых не было», — отмечает Евгений Рогозин.

26 апреля, в день участников ликвидации радиационных катастроф, на Алтае организовали шествия с портретами погибших ликвидаторов.

«Бессмертный полк» готовится встать в строй

Акция «Бессмертный полк» в этом году станет еще масштабнее: так считают алтайские организаторы акции. Их мнение 29 апреля приводят корреспонденты телепроекта «Наши новости».

«Бессмертный полк» пройдет в Алтайском крае уже в четвертый раз. В прошлом году, в юбилейный День Победы, шествие собрало больше 35 тысяч человек. Организаторы уверены — в 2016-м акция пройдет еще масштабней. Уже традиционно самый большой полк собирается в Барнауле. Поэтому организаторы усилили меры безопасности, в этом году координировать участников будут 150 волонтеров. Также городские власти обещают обеспечить «однополчан» водой», — говорится в сюжете «НН».

Первые жертвы клещей

Больше тысячи укушенных с начала сезона — вот цена, которую пришлось заплатить жителям Алтайского края за теплые солнечные дни и раннюю весну. Двое инфицированных клещевым энцефалитом помещены в стационар. Еще у десятерых обнаружен сыпной тиф. Об этом говорится в телесюжете программы «Наши новости», показанном 28 апреля.

«Ситуация с активностью клещей остается напряженной. Только за прошедшую неделю в Роспотребнадзор обратились свыше 400 пострадавших от укусов, и почти четверть присосавшихся клещей оказалась носителем вирусов», — отмечают алтайские тележурналисты.

Праздник Весны и Труда в Барнауле

В Барнауле сегодня, на первомайский праздник вышли представители 22 профсоюзов, состоящих в Крайсовпрофе, — всего около 450 человек. Об этом 1 мая сообщило ИА «Амител».

«Участие в митинге приняли представители «Партии Великое Отечество», НОДовцы (национально-освободительное движение), с флагом мы встретили и представителя партии «Родина», — отмечает корреспондент Александра Черданцева.

В своей статье она приводит, в частности, слова выступления председателя Алтайской краевой организации Общероссийского профсоюза работника образования и науки, сопредседателя ОНФ в Алтайском крае Юрия Абдуллаева.

«Растет инфляция, цены стали просто запредельными, стипендия студентов вообще не выдерживает критики. МРОТ — нищенская зарплата, которая почти на треть ниже прожиточного минимума минимума. Похоже, что наши финансисты вкупе с банкирами, олигархами, владельцами яхт, пароходов, заводов решили выходить из кризиса без нас и за счет нас. Мы требуем остановить бездумную оптимизацию и сокращение расходов в отрасли образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, мы требуем роста зарплат и пенсии», — сказал он.

Все выступавшие неоднократно говорили о значении «человека труда» и поздравляли собравшихся с праздником, — отмечает ИА «Амител».