Петрозаводск, 1 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. На острове Валаам в Ладожском озере (Карелия) загорелась гостиница. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает пресс-служба Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) МЧС.

Ada Be Пожар в здании

Сообщается, что сегодня утром на втором этаже двухэтажной гостиницы «Зимняя гостиница» на острове Валаам в Ладожском озере возник пожар. В настоящий момент огонь полыхает на площади в 800 квадратных метров. Частично обрушилась кровля на площади 300 квадратных метров.

На место пожара прибыли сотрудники пожарной части, расположенной на острове Валаам и добровольцы. На катерах на Валаам следуют дополнительный отряд пожарных и врио начальника ГУ МЧС по Карелии.

Кроме того, из Санкт-Петербурга вылетел на Валаам противопожарный вертолет Ка-32, оборудованный специальным водосливным устройством, для тушения пожара.