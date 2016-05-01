Москва, 1 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Москве на Красной площади прошла первомайская демонстрация, организованная Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). В шествии, посвященном Празднику Весны и Труда, приняли участие более 100 тысяч человек.

Первомайская демонстрация (фрагмент). Исаак Бродский. 1934

В демонстрации приняли участие активисты ФНПР, Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия». Лозунгами демонстрации были: повышение заработной платы и недопущение роста пенсионного возраста. Традиционное требование Первомая — обеспечить молодых людей доступным жильем и достойной работой.

В демонстрации принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Также участники акции призывали убрать «дикие» рынки и грязные ларьки из столицы. Тема сноса рынков и малых торговых павильонов стала актуальной для Москвы в последние месяцы.

Рядом с первомайской трибуной пронесли символы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. В нынешнем году это мероприятие пройдет в России.

Стоит отметить, что в этом году Праздник Весны и Труда совпал с православной пасхой. С трибуны на Красной площади неоднократно звучали поздравления демонстрантам с религиозным праздником.

Кроме большой демонстрации на Красной площади, другие политические силы страны устроили свои акции в Москве.

КПРФ проводит собственную демонстрацию и митинг. Коммунисты начнут шествие от Калужской площади до Театральной, где состоится митинг.

«Справедливая Россия» проводит свой митинг на Триумфальной площади. ЛДПР — на Пушкинской площади.