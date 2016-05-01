Владикавказ, 1 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Федерация профсоюзов РСО-Алания отменила митинг во Владикавказе. Как сообщает 1 мая корреспондент ИА REGNUM, причиной отмены массового мероприятия на Театральной площади североосетинской столицы стала непогода. Из-за сильного ливня участников акции отправили по домам.

погода во Владикавказе, информер Во Владикавказе первомайский митинг отменили из-за погоды

Предполагалось, что в митинге примут участие около десяти тысяч человек. Как рассказал председатель комитета солидарных действий по подготовке к первомайской акции Анатолий Дзусов, в мероприятии кроме членов профсоюзов планировали участвовать также представители органов государственной власти, политические партии и общественные движения. Активно готовились к проведению первомайских мероприятий в сельских районах республики. Североосетинские профсоюзы должны были выйти на митинг под лозунгом «Нет — росту налогов и цен! Да — росту зарплат и пенсий!».

Напомним, что в Северной Осетии на 1 апреля текущего года суммарная задолженность по заработной плате на предприятиях и организациях, исключая субъекты малого предпринимательства, составила более 38 млн рублей, что намного больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

При этом в регионе резко возросли цены на услуги и товары первой необходимости, тарифы на коммунальные услуги, введена оплата за капремонт. Возросла стоимость на железнодорожные и авиабилеты. Наряду с этим, в республике увеличивается число безработных.