Санкт-Петербург, 1 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Первомайская демонстрация началась в Санкт-Петербурге. Несколько тысяч человек выстроились в колонны на Невском проспекте от площади Восстания до станции метро «Маяковская», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Первомайское шествие на Невском проспекте

В 11:00 участники под звуки духового оркестра двинулись в сторону Дворцовой площади, где состоится праздничный концерт.

Первую колонну сформировала Ленинградская федерация профсоюзов и партия «Единая Россия», там же шествуют губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, а также чиновники Смольного и депутаты от «Единой России». Собравшиеся приветствовали друг друга словами «Христос воскресе» — в этом году на 1 мая выпал праздник православной Пасхи.

Девизом первомайской акции Ленинградской федерации профсоюзов стали: «Нет — росту налогов и цен! Да — росту зарплат и пенсий!», на транспарантах написаны лозунги «Есть инфляция — должна быть индексация», «Достойная пенсия, а не пособие по бедности» и другие.

КПРФ и «Справедливая Россия» также сформировали собственные колонны и пройдут по Невскому проспекту. Первые завершат шествие митингом на Исаакиевской площади, вторые — акцией на Марсовом поле.

Партия «Другая Россия» получила разрешение от властей сформировать на Первомайском шествии колонну с баннером «Русский мир идет». В Первомае участвуют также активисты ОНФ.

Представители «Яблока» и непарламентских партий либерального толка впервые за многие годы не смогли получить от Смольного согласования на свои акции в центре города и отвергли предложение проводить их на окраинах. Отказ властей был оспорен в суде, однако результатов это не принесло. В итоге оппозиционеры отказались от участия в Первомае.