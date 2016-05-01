Газиантеп, Турция, 1 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Заминированный автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в турецком городе Газиантеп. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает агентство DHA.

Andrew Kuznetsov Взрыв автомобиля

Сообщается, что мощный взрыв произошел возле полицейского участка в турецком городе Газиантеп примерно в 9:30 мск. Затем произошла перестрелка между полицейскими и неизвестными боевиками.

По неподтвержденным данным от взрыва и перестрелки пострадали шесть сотрудников полиции. Район взрыва оцеплен, на место прибывают кареты скорой помощи. ранее сообщалось, что в результате взрыва погиб один сотрудник полиции.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.