Калуга, 1 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в Калуге возобновили работу две речные переправы через Оку — Воробьевская и Некрасовская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба городской управы Калуги Навигация в Калуге

По информации городской управы Калуги, перевозить пассажиров будут с 8.00 до 21.00 шесть дней в неделю с перерывом на обед с 13.00 до 15.00. Понедельник объявлен «технологическим днем».

Между тем, переправа в районе деревни Пучковской работать пока не будет из-за пониженного уровня воды в Оке и образования песчаной косы.