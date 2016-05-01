Москва, 1 мая, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Украинский режиссер-террорист Олег Сенцов, и его подельник Александр Кольченко, отбывающие тюремный срок в России, заполнили необходимые документы для экстрадиции на Украину. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил в своем Facebook журналист Антон Наумлюк.

Тюрьма Либби. Дэвид Блит. 1863

Он сообщил, что все необходимые документы Сенцов и Кольченко заполнили, и они переданы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний для отправки в Министерство юстиции России.

Напомним, 29 апреля, такие же документы заполнила украинская диверсантка и депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая осуждена в России на 22 года тюрьмы за убийство журналистов ВГТРК.

Напомним, 11 марта министерство юстиции России получило обращение от украинских властей с просьбой о передаче Сенцова, Кольченко, Савченко и ещё одного гражданина Украины, осужденных в России, для отбывания наказания на родине. Минюст РФ обещал рассмотреть данные обращения в течение месяца.

Аналогичный запрос российский Минюст послал на Украину с просьбой передать 13 осужденных там российских граждан для отбывания наказания в России.

Минюст РФ особо подчеркнул, что решение об экстрадиции осужденных в России украинских граждан будут принимать федеральные суды РФ.

Напомним, Сенцов и Кольченко были признаны виновными в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, попытке приобретения взрывных устройств, незаконном хранении оружия, а также в совершении двух терактов и подготовке еще одного.