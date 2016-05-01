Пермь, 1 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Администрация Добрянского района Пермского края провела конкурс по сбору макулатуры среди школьников. Победители и призёры получили грамоты с гербом Украины — трезубцем, который расположен сверху документа. При этом все грамоты подписаны первым заместителем главы Добрянского района Николаем Поздеевым. Об этом написала районная газета «Зори Плюс», сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Флаг и герб Украины

Отметим, что внимание на несуразицу обратили не сами чиновники или педагоги школ, а родители награжденных детей.

Добрянских чиновников почему-то не смутил ни официальный герб Украины, ни желто-синий флаг. Извинений за ошибку пока никто не принес и грамоты не заменил.

Подчеркнем, что это не единственный подобный случай в России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Биробиджане Еврейской автономной области участникам олимпиады тоже вручили грамоты с символикой Украины.

Дети и родители были возмущены. Однако администрация учебного заведения не посчитала нужным объяснить неоднозначный факт или извиниться.