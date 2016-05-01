Калуга, 1 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В этом году, впервые за много лет, Первомай — праздник весны и труда — совпал с празднованием Пасхи Христовой, поэтому традиционного для этого дня шествия не будет, сообщили 1 мая корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Фото Алексея Калакина Первомайскую колонну калужских коммунистов сопровождала полиция

Городские власти пошли навстречу профсоюзным начальникам: в связи с праздником Пасхи Христовой, вместо традиционной первомайской демонстрации трудящихся ограничиться митингом на Театральной площади Калуги. Здесь также состоится концерт «Нам песня строить и жить помогает», в котором примут участие лучшие творческие коллективы города. Для детей пройдет интерактивная программа «Научное шоу профессора Николя», будут работать аттракционы. Днем перед калужанами и гостями областного центра выступит Губернский духовой оркестр. Также на Театральной площади открылись сельскохозяйственная ярмарка и выставка-продажа изделий народных промыслов.

Между тем, калужских коммунистов не устроила отмена первомайской демонстрации. По информации местнвых СМИ, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин даже обратился к руководителю совета профсоюзов Калужской области Александру Гречанинову с призывом пересмотреть решение об отмене первомайского шествия, считая, что противопоставляя православным верующих и желающих пройти в первомайских колоннах, профсоюзы вносят ненужный раскол в общество.

Калужские коммунисты организовали свое первомайское шествие и митинг в центре города у памятника Владимира Ленина, возле здания областной администрации.

Аналогичный запрет на проведение шествия ввели в Алтайском крае. Более того, власти Барнаула отказали коммунистам в прошении митинговать на площади Советов у памятника Ленину. Мотивировали тем, что там будет идти подготовка к легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда».

Алтайские коммунисты в знак протеста покинули состоявшуюся на днях сессию барнаульской Думы. Впрочем, протестные действия не помогли.