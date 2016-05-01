Киев, 1 мая, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Один из лидеров запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов заявил, что после запрета деятельности меджлиса в России, нужно создать отдельную крымско-татарскую армию в составе Вооруженных сил Украины. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает украинский портал «Вести».

Группа чинов Крымско-Татарского эскадрона. Адольф Гебенс. 1858

Ислямов наивно считает, что после запрета меджлиса, крымские татары поймут необходимость создания собственной армии.

«У нас есть политические свои силы, у нас есть депутаты Верховной рады, но у нас нет собственной армии. Поэтому мы должны сделать так, чтоб у нас была армия, в составе Украины», — сказал один из организаторов блокады Крыма.

Напомним, 26 апреля Верховный суд Крыма удовлетворил иск прокурора республики Натальи Поклонской о запрете меджлиса. Организация признана экстремистской.