Барнаул, 1 мая, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Алтайский митрополит Сергий обратился сегодня, 1 мая, ко всем верующим с пасхальным поздравлением.

пресс-центр Алтайской митрополии Пасха Христова — служение в Барнауле

В своей речи он напомнил, что Пасха Христова стала всенародным событием: поистине это «праздников праздник и торжество из торжеств», — считает Сергий.

Прихожанам он напомнил: «Отверстая и опустевшая погребальная пещера безмолвно проповедует всему миру о воскресении Сына Божия, совсем еще недавно снятого со Креста и, казалось, навеки погребенного в ее темных глубинах. Гроб и смерть не смогли удержать в своих холодных объятиях Того, Кто сотворил этот мир и ради его спасения добровольно взошел на Крест, превратил его из орудия позорной казни в орудие великой победы над смертью и диаволом. «Смерть! Где твоe жало? Ад! Где твоя победа?» — восклицает вслед за пророком Осией в духовном восторге святой апостол Павел».

В его обращении, также говорится: «Благая Весть о Христе Воскресшем наполняет наши сердца искренней верой и надеждой на то, что и нас Он некогда воскресит для жизни вечной. А какой она будет для каждого, блаженной или нет, зависит от того, насколько активно мы уже сейчас в этой земной временной жизни стремимся следовать заповедям Божиим и преуспевать в делах любви и милосердия. Сегодня Господь дает всем нам замечательную возможность проявить любовь и внимание к нашим ближним, и особенно к тем, кто сейчас испытывает нужду и скорбь и потому далек от ощущения пасхальной радости. Именно о них, одиноких, больных, обездоленных, в темницах заключенных, мы должны проявить сегодня особую заботу, чтобы и их израненные души незримо осиял немеркнущий свет Воскресения Христова. Воистину воскресе Христос!», — поделился митрополит Сергий.

В ночь на 1 мая он совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию в Свято-Димитриевском храме Барнаула и наградил за отличную службу руководителя воскресной школы Димитриевского храма Елену Лебедеву и регента этой церкви Ксению Клименко медалями святителя Макария Алтайского 3-й степени.