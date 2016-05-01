Москва, 1 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Соответствующее поздравление опубликовано сегодня, 1 мая, на официальном сайте Кремля.

Пасхальный стол (фрагмент). Николай Богданов-Бельский. 1916

Путин отметил, что великий праздник Пасхи пробуждает самые добрые чувства в сердцах миллионов верующих, объединяет их вокруг непреходящих духовных ценностей православия, многовековых исторических, культурных традиций российского народа.

Глава государства особо отметил огромную созидательную роль Русской православной церкви в делах просвещения и благотворительности, упрочении нравственных основ общества, воспитании подрастающего поколения.

«Церковь многое делает для решения насущных социальных проблем, сохранения в стране межнационального и межрелигиозного мира», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Глубокого искреннего признания заслуживает многогранная, востребованная работа РПЦ в этом направлении подчеркнул Путин. Российский лидер поздравил с праздником Пасхи лично Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив его роль как главы православной церкви в общественной жизни страны.