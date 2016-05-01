Калуга, 1 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Митрополит Калужский и Боровский Климент обратился с пасхальным приветствием ко всем чадам Калужской епархии Русской Православной Церкви

пресс-служа Калужской епархии Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как сообщили 1 мая корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, в послании владыки Климента, в частности говориться «Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Поздравляю вас с Пасхой Христовой — самым удивительным праздником, благовествующим, что Бог возлюбил нас даже до смерти Своей, и эта Его любовь дает нам утерянную Адамом «жизнь вечную». Любовь Христова избавила нас от вечной смерти, и мы неустанно повторяем об этом вместе со Святой Церковью: «Смертию смерть поправ»! — Кажется, эти слова в корне противоречат человеческому опыту, видящему в смерти только уничтожение человеческого бытия. Однако Священное Писание открывает, что телесная смерть — это следствие омертвения души. Адам умер духовно, как только нарушил единственную Божию заповедь, а его телесная смерть наступила спустя 930 лет».

«Бог не создал смерти, ибо Сам Он есть Жизнь, и все творение наделено Им жизнью. Но первый человек отверг дар вечной жизни в единстве с Богом. Причиной духовной смерти Адама стало его самовластное удаление от Творца, стремление самостоятельно без трудов духовного возрастания обрести предназначенное ему богоподобие, которое мог дать только Его Творец. С тех пор во всех потомках Адама действует сила смерти — самость, которую ни один человек не в силах преодолеть без помощи Божией», — сказал Климент.

«Человеческая самость побеждается любовью Богочеловека Христа, как пояснял русский философ и богослов протоирей Сергий Булгаков. Из любви к человеку бессмертный, безначальный, вечный, единосущный Отцу Сын Божий принял смертную человеческую плоть, жил среди людей и претерпел вольную смерть, чтобы вновь даровать жизнь всем людям. Богочеловек уничтожил силу смерти, проявив к людям любовь, прежде неведомую не только всей вселенной, но и незримому ангельскому миру. Любовь Христова чужда всякой самости и потому сильнее смерти. Она дает новую жизнь человеку — оживляет его душу и тело для вечной жизни с Богом», — считает владыка.

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — говорит Христос. Вкушение этой Жизни совершается в таинстве Евхаристии, поэтому Пасха — это радость евхаристическая, это пир Агнца. Пасха — особая мистическая радость, Святым Духом подаваемая всем, кто открыт ей, для уверения и достойного поклонения воскресшему Господу: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу». Чем мы можем ответить Господу на эту радость? Разве что всецелым следованием Его призыву любить Бога и весь созданный Им мир, особенно каждого живущего в нем человека, так же сильно и самоотверженно, как любит их Творец. Пример такой жертвенной любви дают нам святые. Постараемся подобно им идти путем жизни, отвергая мертвящую самость, да и мы обретем пасхальную радость вечного бытия с Богом в уготованном для нас Его Царстве. Сегодня перед нами широко открыты его двери, потрудимся войти, понесем со тщанием легкое и благое иго Христовых заповедей. Радость о воскресении Господа нашего Иисуса Христа да сделает всех причастными спасительной и живоносной силы Его воскресения. Радуйтесь! Ибо во Христе мы становимся новым творением, не подвластным греху и смерти, но свободным творить добро и правду Божию. Будем хранить нашу православную веру, станем живым свидетельством пасхальной победности, будем всей жизнью без остатка свидетельствовать: ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!», — подчеркнул митрополит Климент