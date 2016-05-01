Вашингтон, 1 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама провел традиционный ужин ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Это мероприятие обычно проходит в последнюю субботу апреля.

donaldjtrump.com Поддержка Трампа

На этом ужине президент США выступает в произвольной форме и смешит журналистов своими шутками.

Уходящий 44-й президент США не оставил без внимания и президентскую гонку, которая разворачивается сейчас в Америке.

«В следующем году кто-то другой будет стоять здесь, на этом самом месте, и можно только гадать, кем она будет», — сказала Обама, намекая на Хиллари Клинтон, так как она единственная женщина-кандидат, оставшаяся в гонке.

Также Обама не забыл своего давнего политического соперника, миллиардера Дональда Трампа, который является фаворитом гонки среди республиканцев. Обама напомнил, что истеблишмент Республиканской партии крайне скептически относится к тому, что Трамп, скорее всего, будет их кандидатом.

«Они говорят, что у него не хватает опыта во внешней политике, чтобы быть президентом. Справедливости ради, он провел годы, встречаясь с лидерами со всего мира: Мисс Швеция, Мисс Аргентина, Мисс Азербайджан и другие», — пошутил Обама.