Омск, 1 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виктор Назаров подтвердил, что стал жертвой телефонных хулиганов. Об этом сегодня, 1 мая, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.

Ожидание. Юрий Пименов. 1959

Накануне на телеканале НТВ состоялась премьера нового ток-шоу «Звонок». Ведущими новой передачи стали известные телефонные хулиганы (пранкеры) «Вован» (Владимир Кузнецов) и «Лексус» (Алексей Столяров).

Во время эфира один из пранкеров позвонил губернатору Назарову представился помощником президента России Константином Чуйченко. Под видом чиновника он поинтересовался у Назарова, почему в Омске не занимаются проблемой дорог.

Назаров стал жаловаться на мэра Омска Вячеслава Двораковского, который не может решить этот вопрос.

Пресс-секретарь губернатора Омской области подтвердила, что на телефонный звонок ответил именно Назаров, так как звонивший номер был очень похож на номер администрации президента.

От своих слов Назаров не отказывается и ему «сложно представить, что у кого-то хватило ума превращать столь важную для всех омичей тему (дорог) в розыгрыш».

Что касается критики мэра Омска, то от нее Назаров тоже не отказывается. «Да, я часто и публично и непублично критиковал и буду критиковать мэра. Здесь ничего личного. Ведь мы все: и я, и мэр, все власти должны сделать все необходимое для приведения города в порядок», — процитировала Назарова его пресс-секретарь Соколенко.