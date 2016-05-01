Пермь, 1 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В столице Прикамья завершился судебный процесс по иску ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и товариществ собственников жилья к администрации города. Решение главы администрации Перми об определении единой теплоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК), признаны незаконными. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края 28 апреля 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермской гражданской палаты.

Система отопления

Напомним, что в начале 2016 года ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт» и пермские ТСЖ подали иск в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать незаконным решение администрации города Перми и министерства энергетики РФ об определении в качестве единой теплоснабжающей организации ПСК на период до 2030 года.

Судья Ольга Вшивкова выделила заявленные к Минэнерго РФ требования в отдельное производство с последующей передачей дела на рассмотрение Арбитражного суда Москвы (рассмотрение дела назначено на 26 мая2016 года), а затем обратилась к председателю судебного состава с заявлением о рассмотрении дела, касающегося требований к администрации Перми, коллегиальным составом судей.

Коллегия судей рассмотрела дело и все требования истцов, касающиеся действий администрации Перми, удовлетворила.

Отметим, что по данным экспертов «Пермского стандарта», присутствие посредника ПСК при покупке тепловой энергии ТСЖ увеличивает ее стоимость на 42%.

Таким образом, пермским ТСЖ удалось предотвратить повышение цен на тепло для тех потребителей, кто пытается или уже смог заключить договор с непосредственным производителем тепла — ПАО «Т Плюс».