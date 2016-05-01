Вашингтон, 1 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Каждый год президент США собирает на закрытый ужин выдающихся журналистов из Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA). Эта организация создана еще в начале XX века, она объединяет корреспондентов, освещающих события в Белом Доме. Традиция устраивать ужин началась в 1920 году; именно с тех пор каждую последнюю субботу апреля официальная резиденция президента США чествует представителей прессы.

Eva Rinaldi Рэпер с микрофоном

Нынешний ужин станет последним для уходящего 44-го президент США Барака Хусейна Обамы.

Обычно на таких ужинах глава государства демонстрирует свое чувство юмора (если оно у него есть) и смешит журналистов.

Свое выступление Обама решил завершить эффектно. Он сделал финт, который обычно делают негритянские рэперы на своих концертах.

«Мне осталось сказать еще пару слов — Обама уходит», — сказал президент США и эффектно швырнул микрофон на пол.