Москва, 1 мая, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин произвел множественные перестановки в силовых структурах страны. Соответствующие указы главы государства опубликованы сегодня, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. 1944. СССР Перебор людей

Кадровые изменения произошли в центральных структурах Следственного комитета. Своих должностей лишились первый заместитель председателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев и заместитель председателя СК РФ Юрий Нырков.

Новым заместителем председателя СК РФ назначен Игорь Краснов. Также назначен старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ, эту должность занял Лев Гуру.

В региональных структурах СК произведены новые назначения. На 5-летний срок назначены новые руководители региональных подразделений Комитета. Александр Стариков стал руководителем Главного следственного управления СК РФ по Республике Алтай, Александр Клаус — руководителем СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, Валерий Самодайкин — руководителем СУ СК РФ по Самарской области, Петр Крупеня — руководителем СУ СК РФ по Курганской области.

Помимо Следственного комитета увольнения были произведены и в других ведомствах.

Своих должностей лишились: Южный транспортный прокурор Сергей Дмитриев, начальник Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Аркадий Иванов, заместитель министра внутренних дел по Республике Крым Дмитрий Неклюдов, начальник Главного управления МЧС по Республике Хакасия Александр Некрасов.

Кроме того, были произведены увольнения в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Уволены с занимаемых должностей начальник Управления ФСИН по Москве Игорь Клименов, начальник Главного управления ФСИН по Свердловской области Сергей Худорожков.