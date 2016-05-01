Будапешт, 1 мая, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за того, что авиадиспетчер потерял связь с пассажирским самолетом Boeing авиакомпании British Airways. Об этом сегодня, 1 мая, сообщает телеканал ITV.

kormany.hu Самолёты ВВС Венгрии

Сообщается, что Boeing авиакомпании British Airways совершал рейс из Объединенных Арабских Эмиратов в Великобританию и должен был пролететь в воздушном пространстве Венгрии.

Согласно международным правилам, при пересечении воздушных границ между государствами пилот должен все время оставаться на связи с диспетчером. Однако, экипаж Boeing не сделал этого, когда вошел в воздушное пространство Венгрии.

В связи с этим два истребителя ВВС Венгрии были подняты по тревоге, чтобы перехватить воздушное судно. Но этого не потребовалось, связь была восстановлена, истребители вернулись на базу, а пассажирский Boeing приземлился в лондонском аэропорту «Хитроу».