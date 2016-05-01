Южно-Сахалинск, 1 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Полицейские Сахалина задержали 24-летнего водителя Южно-Сахалинская сбившего трех пешеходов на регулируемом перекрестке, куда мужчина выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП один человек погиб, двое получили серьезные ранения. Об этом 1 мая сообщает портал «Владивосток-Новости».

James Palinsad Пьяный водитель

Как стало известно 24-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Тоyота Маrк II, вылетел на перекресток на красный сигнал светофора, столкнувшись с автомобилем Тоyота Соrоllа Fiеldеr, сбил трех переходящих проезжую часть пешеходов. В результате наезда девочка 11 лет погибла на месте до приезда скорой помощи. Ее мать и сестра в настоящее время находятся в больнице. Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое. Водитель Тоyота Соrоllа не пострадал.

Сбивший семью водитель с места происшествия скрылся. Правоохранители обнаружили его авто позже на другом конце города. Как выяснили полицейские, мужчина неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения на дороге, и в настоящее время лишен водительского удостоверения. Кроме того, проведенная экспертиза подтвердила то, что было видно и невооруженным глазом: мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчина задержан, ему будет предъявлено обвинение.