Могадишо, 1 мая, 2016, 06:48 — ИА Регнум. Трагедия в столице Сомали Магадишо произошла днем в пятницу, 29 апреля. Не менее 15 верующих погибли на месте, когда им на головы обрушился потолок. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает BBC со ссылкой на информацию, переданную местной радиостанцией.

AMISOM Public Information Мечеть в Сомали

Обрушение произошло во время пятничной молитвы. Помимо 15 погибших во время инцидента было ранено еще 40 человек. По одной из версий, трагедия произошла после окончания молитвы, когда в мечете возобновились ремонтные работы.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Взят под ареста один из реставраторов храма, ему предъявлено обвинение в преступной халатности.