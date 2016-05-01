Триполи, 1 мая, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Более сотни мигрантов пытались пересечь Средиземное море на надувном плоту в пятницу, 29 марта. Плавсредство начало тонуть, отойдя от побережья Ливии всего на семь километров. Службе итальянской береговой охраны удалось спасти лишь 26 человек, сообщает Independent 30 апреля.

Христос в шторме на Галилейском море. Людольф Бакхёйзен. 1695

Береговая охрана Италии получила звонок на спутниковый телефон, но не смогла различить голос на другом конце связи. Недалеко от места трагедии оказался итальянский торговый корабль, его команде удалось спасти удалось лишь 26 человек. Все они в настоящее время размещены на итальянском острове Лампедуза.

По данным международной организации по миграции, опросившей спасенных мигрантов, от берегов Ливии через Средиземное море в Европу отправились более сотни человек. Таким образом, как минимум 84 человека остаются пропавшими без вести.