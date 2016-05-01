Москва, 1 мая, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Россия не собирается вступать в какие-либо торги из-за статуса Крыма. А предложения американских конгрессменов о отмене антироссийских экономических санкций в обмен на возврат Крыма Украине наглядно демонстрирует отношение США к остальному миру. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает RT.

Севастополь. У мола. Александр Дейнека. 1934

«Наш ответ на подобные предложения может быть только один, — пояснил Клинцевич. — Россия не намерена вступать ни в какие сделки относительно будущего Крыма. Его судьба определена окончательно и бесповоротно».

Что касается предложения конгрессменов США, по мнению российского сенатора, «это своего рода классика, демонстрирующая взгляд американского правящего класса на весь остальной мир».

Вера во всемогущество своих санкций мешает американцам понять простую истину о том, что не все продается и покупается. Сенатор также высмеял попытку США «надуть» Россию, «предлагая обменять то, что не имеет цены на понюшку табака».

Как ранее сообщало ИА Регнум, в конгресс США поступило предложение от демократа Элиота Энгела и республиканца Адама Кизингера. Сенаторы предложили продлить действие антироссийских экономических санкций до того момента, пока Крым не вернется в состав Украины.